США и Китай начали переговоры, в частности по вопросам торговли, в преддверии встречи лидеров

Представители США и Китая начали переговоры в Нью-Йорке, в ходе которых будут обсуждаться вопросы торговли и инвестиций, искусственного интеллекта и ситуации в Иране, накануне встречи лидеров стран.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Американскую делегацию возглавляет министр финансов США Скотт Бессент, а китайскую – вице-премьер страны Хэ Лифэн. Одним из приоритетных вопросов повестки дня является торговое перемирие, в рамках которого обе стороны снизили пошлины и ограничения на экспорт, срок действия которого истекает в ноябре.

Перед началом встречи Бессент заявил журналистам, что надеется на конструктивный диалог между двумя странами.

Бессент и Хэ в последний раз встречались лицом к лицу недалеко от Сеула примерно четыре месяца назад, за несколько дней до визита американского президента Дональда Трампа.

Напомним, в мае этого года после визита в Китай американский президент заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против китайских компаний, закупающих иранскую нефть, на фоне затянувшейся войны и потрясений на нефтяных рынках.

В Белом доме тогда заявили, что до 2028 года Китай будет ежегодно закупать американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее $17 млрд.