Чому партія Мерца знову програла земельні вибори і чи збереже він посаду канцлера

Минулої неділі партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – зазнала подвійного удару.

На виборах у північно-східній землі Мекленбург-Передня Померанія консерватори не подолали 5-відсотковий бар’єр та вперше в історії опинились за бортом земельного парламенту. Вибори виграла ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), здобувши вже третю перемогу у східнонімецьких землях.

Натомість у Берліні ХДС втратив перше місце в Палаті депутатів, поступившись "Лівим".

Для християнських демократів це вже третя серйозна невдача за вересень. На початку місяця вони зазнали важкої поразки у Саксонії-Ангальт.

Про результати виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні у деталях, що стоїть за серією останніх невдач християнських демократів чи втримається канцлер, читайте в статті журналістки"Європейської правди" Христини Бондарєвої Покарання для Мерца: чи запустять нові поразки на виборах зміну влади у Німеччині. Далі – стислий її виклад.

Невдоволення федеральним урядом – важливий фактор, який призвів до таких важких для партії канцлера Фрідріха Мерца результатів виборів у Саксонії-Ангальт і Мекленбурзі-Передній Померанії.

Частина виборців використала земельні вибори як можливість покарати партії урядової коаліції в Берліні. У Мекленбурзі-Передній Померанії головним бенефіціаром цього стала "АдН", тоді як у Берліні найбільше виграли "Ліві".

Важливу роль зіграла й мобілізація тих, хто раніше не голосував.

У землі Мекленбург-Передня Померанія Соціал-демократичній партії Німеччини вдалося уникнути такого самого падіння, як у ХДС, значною мірою завдяки особистій популярності Мануели Швезіг – багаторічної прем’єрки землі від соціал-демократів.

Вона проводила кампанію, у якій протиставила себе "Альтернативі для Німеччини".

Гаслом було "Жінка проти блакитного" – блакитний є партійним кольором "АдН".

При цьому Швезіг свідомо дистанціювалася від федерального уряду, зокрема критикуючи його реформи, особливо пенсійну.

І хоча Мануелі Швезіг не вдалося випередити "АдН" на фініші, здатність прем’єрки суттєво скоротити відставання виглядає помітним результатом.

Хоча вона є передусім регіональною політикинею, вона відзначилась сумнівною славою в Україні.

Передусім – через позицію стосовно газогону "Північний потік-2", запуск якого вона підтримувала аж до січня 2022 року, тобто практично до початку повномасштабного вторгнення Росії.

24 лютого повністю змінило її ставлення до "Північного потоку-2" і Росії.

У червні 2024 року Швезіг вперше приїхала до України з візитом як голова Бундесрату – того року вона обіймала цю посаду на ротаційній основі як прем’єрка однієї з 16 федеральних земель.

Вона пообіцяла підтримувати Україну, яка бореться з агресором, і також допомагати із вступом у Європейський Союз.

Якщо в Мекленбурзі-Передній Померанії невдоволення федеральною владою конвертувалося насамперед у підтримку "Альтернативи для Німеччини", то в Берліні від цього виграли "Ліві". Вони змогли залучити значну кількість молодих виборців.

На тлі провальних результатів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що не залишить ані посаду партійного лідера, ані крісло канцлера. Натомість пообіцяв активізувати зміни.

Тим не менш, Мерц таки дещо виграв 20 вересня. І це – час, яким він тепер прагне скористатися. За нинішнім виборчим календарем до квітня 2027 року нових земельних виборів не заплановано. Тож федеральний уряд має кілька місяців, щоб продемонструвати результати своєї економічної політики та реформ.

Та справа не лише в часі, необхідному для реалізації реформ. Є ще одна причина, через яку всередині ХДС поки не поспішають відмовлятися від Мерца, – відсутність очевидної альтернативи.

Жоден із наявних кандидатів не є очевидним наступником.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Покарання для Мерца: чи запустять нові поразки на виборах зміну влади у Німеччині.