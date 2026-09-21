Сибіга: зняття санкцій ЄС з Усманова та Фрідмана було б неприйнятним

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана із санкційного списку ЄС було б неприйнятним, оскільки не зникли причини, через які санкції було введено.

Про це Сибіга заявив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр наголосив, що Усманов і Фрідман були включені до списку, оскільки вони є частиною агресивного режиму Росії, який веде загарбницьку війну проти України.

"Що змінилося? Нічого. Вилучення зі списку є неприйнятним і стало б неправильним сигналом для Москви в той час, коли тиск потрібно посилювати. Навпаки, санкції потрібно посилити, розширити списки осіб, а термін їхньої дії продовжити з шести до дванадцяти місяців – щоб зменшити кількість контрпродуктивних ідей, спрямованих на задоволення інтересів російських олігархів", – написав міністр.

Раніше "ЄвроПравда" з посиланням на джерела повідомляла, що у ЄС розглядається компромісний варіант вилучення Усманова та Фрідмана зі списків в обмін на продовження дії санкційного режиму на 36 місяців.

14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і тоді до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.