ЗМІ: Макрон на зустрічі з Трампом хоче схилити його до "правильних рішень щодо України"

Президент Франції Емманюель Макрон, який у понеділок зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом, на зустрічі прагне схилити його до "правильних рішень" у контексті російсько-української війни.

Про це повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на джерела в оточенні французького лідера, передає "Європейська правда".

Макрон, який зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку 21 вересня, має намір "відверто поговорити" з американським президентом та "скерувати" його до посилення підтримки України та збільшення тиску на Росію, зазначають джерела.

"Це завжди гарна нагода задати тон перед початком цього тижня високого рівня Генеральної асамблеї та відверто обговорити питання з президентом США, як це завжди робить президент Республіки", – додають співрозмовники телеканалу.

"Як і в усі критичні моменти, це буде нагода скерувати президента Трампа на правильні рішення, зокрема щодо України, продовжити зусилля з підтримки України та посилити тиск на Росію", – зазначили в оточенні Макрона.

Зустріч двох президентів запланована на 17:35 за Нью-Йорком (0:35 за Києвом) перед відкриттям Генеральної асамблеї ООН.

Макрон у США також планує зустрітися з українським візаві Володимиром Зеленським.

За даними джерел, очікується, що президент Володимир Зеленський проведе зустріч з Дональдом Трампом 22 вересня у Нью-Йорку.

Під час телефонної розмови 20 вересня Зеленський та Трамп домовились про особисту зустріч на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

За даними видання Axios, під час розмови Трамп закликав Зеленського, щоб Україна перестала завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Також Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, та закликав РФ припинити "нескінченну війну" з Україною.