В минувшее воскресенье партия канцлера Германии Фридриха Мерца – Христианско-демократический союз (ХДС) – понесла двойной удар.

На выборах в северо-восточной земле Мекленбург-Передняя Померания консерваторы не преодолели 5-процентный барьер и впервые в истории оказались за бортом земельного парламента. Выборы выиграла ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), одержав уже третью победу в восточногерманских землях.

В то же время в Берлине ХДС утратил первое место в Палате депутатов, уступив "Левым".

Для христианских демократов это уже третья серьёзная неудача за сентябрь. В начале месяца они потерпели тяжёлое поражение в Саксонии-Анхальт.

О результатах выборов в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине в деталях, что стоит за серией последних неудач христианских демократов и удержится ли канцлер, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Наказание для Мерца: запустят ли новые поражения на выборах смену власти в Германии. Далее – краткое изложение статьи.

Недовольство федеральным правительством – важный фактор, который привёл к столь тяжёлым для партии канцлера Фридриха Мерца результатам выборов в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании.

Часть избирателей использовала земельные выборы как возможность наказать партии правящей коалиции в Берлине. В Мекленбурге-Передней Померании главным бенефициаром этого стала "АдГ", тогда как в Берлине больше всего выиграли "Левые".

Важную роль сыграла и мобилизация тех, кто ранее не голосовал.

В земле Мекленбург-Передняя Померания Социал-демократической партии Германии удалось избежать такого же падения, как у ХДС, в значительной степени благодаря личной популярности Мануэлы Швезиг – многолетней премьер-министр земли от социал-демократов.

Она вела кампанию, в которой противопоставила себя "Альтернативе для Германии".

Лозунг звучал так: "Женщина против голубого" – голубой является партийным цветом "АдГ".

При этом Швезиг сознательно дистанцировалась от федерального правительства, в частности критикуя его реформы, особенно пенсионную.

И хотя Мануэле Швезиг не удалось опередить "АдГ" на финише, способность премьер-министра существенно сократить отставание выглядит заметным результатом.

Хотя она является прежде всего региональным политиком, в Украине она прославилась не лучшим образом.

Прежде всего – из-за позиции по газопроводу "Северный поток-2", запуск которого она поддерживала вплоть до января 2022 года, то есть практически до начала полномасштабного вторжения России.

24 февраля полностью изменило её отношение к "Северному потоку-2" и России.

В июне 2024 года Швезиг впервые прибыла в Украину с визитом в качестве председателя Бундесрата – в том году она занимала эту должность на ротационной основе как премьер-министр одной из 16 федеральных земель.

Она пообещала поддерживать Украину, которая борется с агрессором, а также помогать с вступлением в Европейский Союз.

Если в Мекленбурге-Передней Померании недовольство федеральной властью выразилось прежде всего в поддержке "Альтернативы для Германии", то в Берлине от этого выиграли "Левые". Им удалось привлечь значительное число молодых избирателей.

На фоне провальных результатов канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что не оставит ни пост партийного лидера, ни кресло канцлера. Зато пообещал активизировать реформы.

Тем не менее, 20 сентября Мерц всё-таки кое-что выиграл. И это – время, которым он теперь стремится воспользоваться. Согласно нынешнему избирательному календарю, до апреля 2027 года новых земельных выборов не запланировано. Поэтому у федерального правительства есть несколько месяцев, чтобы продемонстрировать результаты своей экономической политики и реформ.

Но дело не только во времени, необходимом для реализации реформ. Есть ещё одна причина, по которой внутри ХДС пока не спешат отказываться от Мерца, – отсутствие очевидной альтернативы.

Ни один из имеющихся кандидатов не является очевидным преемником.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Наказание для Мерца: запустят ли новые поражения на выборах смену власти в Германии.