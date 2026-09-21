ЄСПЛ розгляне справу про долю 10 українських дітей після окупації Криму Росією

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у вівторок, 22 вересня, проведе публічні слухання у справі щодо десяти українських дітей, які перебували у закладах для дітей, коли Росія захопила Крим у 2014 році.

Про це у суді повідомили в понеділок, 21 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Справу подала Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ), яка стверджує, що дітям нав’язали російське громадянство, після чого їх передали на усиновлення – і, можливо, відтоді вони були усиновлені.

Напередодні слухань спеціальна представниця Генерального секретаря Ради Європи з питань становища українських дітей Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттір заявила, що це слухання нагадує про потребу залишати українських дітей в центрі політичного порядку денного.

"За кожною такою справою стоїть дитина, доля якої має значення, чию ідентичність необхідно захищати і чиє місцеперебування має бути відоме. Ми не повинні припиняти ставити запитання і вимагати відповідей", – сказала вона.

Заявники стверджують, що після встановлення фактичного контролю над Кримом Росія утримувала дітей у закладах, приховувала інформацію про їхнє місцеперебування та включила їх до російських систем усиновлення або влаштування у прийомні сім’ї.

На їхню думку, це порушило право дітей на свободу та особисту недоторканність, гарантоване Європейською конвенцією з прав людини.

УГСПЛ також стверджує, що довільна зміна громадянства дітей та розміщення інформації про них на сайтах для усиновлення не забезпечили поваги до їхньої соціальної ідентичності як громадян України та її захисту. Це, на думку організації, порушує їхнє право на повагу до приватного і сімейного життя, гарантоване конвенцією про права людини.

Суд ухвалить рішення щодо прийнятності та суті справи пізніше.

Нагадаємо, у вересні Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною заяву мешканки Донецька проти України, що скаржилась на обстріл ЗСУ, який зруйнував її квартиру.

У липні ЄСПЛ визнав, що Росія порушила права власності та право на справедливий суд у справі щодо вилучення земельних ділянок у власників в окупованому Севастополі.