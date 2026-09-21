ЄС вчергове не продовжив санкції проти Путіна через вимоги Словаччини та Франції

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у понеділок, 21 вересня, провів другу зустріч щодо продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на 36 місяців, але сподівається прийняти рішення пізніше цього ж дня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо від європейських дипломатів на умовах анонімності.

ЄС досі не може прийняти рішення щодо продовження санкцій проти Путіна, Лаврова, Медведчука та Януковича.

"Coreper під час другої за сьогодні зустрічі не зміг досягти компромісу. Дискусії продовжуються. Можливо рішення буде прийняте сьогодні, але наразі нове засідання послів ЄС поки ще не призначене", – повідомив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Інший співрозмовник не виключив, що дискусія може продовжитися ще 22 вересня.

Нагадаємо, опівночі 22 вересня термін дії цього санкційного режиму завершиться.

Каменем спотикання досі є вимога Словаччини вилучити зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. Франція, нагадаємо, також наполягає на вилученні Усманова, посилаючись на національні інтереси.

Раніше "ЄвроПравда" з посиланням на джерела повідомляла, що розглядається компромісний варіант: вилучення Усманова та Фрідмана зі списків в обмін на продовження дії санкційного режиму на 36 місяців.

Чинний санкційний режим, список якого ЄС почав формувати ще в 2014 році, охоплює фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. З 2022 року до нього входить володар Кремля Владімір Путін, владна верхівка Росії та провідні олігархи, а також – колишній президент України Віктор Янукович.

Як повідомляла "Європейська правда", 14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і тоді до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.