Трамп анонсував угоду із закупівлі калійних добрив з Білорусі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над "масштабною" угодою із закупівлі калійних добрив з Білорусі.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп анонсував угоду щодо калійних добрив з Білорусі, зазначивши, що вони коштуватимуть дешевше, ніж добрива з Канади.

"Сполучені Штати працюють над укладенням масштабної угоди щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. Ціна буде значно нижчою за ту, яку ми зараз платимо Канаді, що є дуже гарною новиною для наших фермерів і скотарів", – написав американський президент.

Слід зазначити, що у березні цього року адміністрація Трампа зняла санкції з білоруських підприємств, які виробляють калійні добрива – "Білоруської калійної компанії" та "Білоруськалію". Це відбулося в обмін на звільнення групи політичних в’язнів режимом Александра Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що США тиснуть на Україну, вимагаючи зняття обмежень щодо білоруських добрив, які є важливими для фінансування режиму.

Нагадаємо, 16 вересня спеціальний посланець США у справах Білорусі Джон Коул під час візиту до Мінська оголосив про звільнення 25 білоруських політв’язнів.

В обмін на звільнення політв'язнів США знімуть санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".