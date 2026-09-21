Журналісти трьох ЗМІ подають до суду на Трампа через заборону доступу до Білого дому

Три ЗМІ, журналістам яких минулого тижня заборонили вхід до Білого дому, подають позов проти президента Дональда Трампа та трьох його провідних радників.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

У понеділок, 21 вересня, Politico, CNN та MS NOW заявили, що подають федеральний позов з метою негайного відновлення доступу для своїх репортерів, яким у суботу, 19 вересня, було відмовлено у вході до комплексу Білого дому.

"Сьогодні вранці ми повідомили уряд про те, що подаємо позов, аби захистити наші права, гарантовані Першою поправкою (до конституції), та відстояти принцип, згідно з яким уряд не має права вирішувати, про що має повідомляти чи публікувати преса", – заявили вони.

Організації наголосили, що "без попередження та дотримання належної процедури Білий дім анулював акредитації журналістів, оскільки не погодився з матеріалами".

"Якщо залишити це без відповідної реакції, це загрожуватиме свободі преси та праву громадськості на незалежну журналістику, вільну від втручання уряду", – додали вони.

Тепер організації звертаються до судді Окружного суду США у Вашингтоні з проханням якнайшвидше визнати заборону Трампа неконституційною та не допустити, щоб його помічники її виконували.

Речники Білого дому та Міністерства юстиції наразі не коментували цього.

Нагадаємо, серія дедалі жорсткіших правил Пентагону для преси зрештою призвела до того, що в жовтні минулого року журналісти з десятків ЗМІ відмовилися від своїх акредитацій у відомстві. На їхнє місце міністерство запропонувало акредитації новій групі переважно правих ЗМІ.

Також Трамп подав позов проти The New York Times на 15 млрд доларів за буцімто наклеп; у 2025 році суд відхилив його через невідповідність юридичним вимогам.