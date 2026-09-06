Рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня в опитуванні FT

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня та показує, наскільки виборці незадоволені тим, як глава Білого дому справляється з економікою та проблемою вартості життя.

Про це інформує Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За менш ніж два місяці до проміжних виборів у листопаді останнє загальнонаціональне опитування, проведене компанією Focaldata, показало, що лише 33% зареєстрованих виборців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента.

Це найнижчий показник, зафіксований з травня, коли FT вперше почала ставити це запитання. Теперішній показник є на три відсоткові пункти нижчим, ніж минулого місяця.

Рейтинг схвалення президента серед виборців-республіканців також знизився більш ніж на два пункти, до 72%, що є ще одним історичним мінімумом для опитування FT.

Опитування показало, що причиною таких невтішних показників Трампа є погіршення настроїв виборців щодо економіки та вартості життя, причому більшість опитаних висловили несхвалення щодо митних тарифів та торговельної політики президента.

Опитування проводилося на тлі того, що президент виглядає неспроможним припинити війну в Ірані, яка за останні шість місяців призвела до зростання вартості запозичень для США та цін на паливо й товари широкого вжитку.

Як повідомлялось, провідні помічники президента США Дональда Трампа наполягають на тому, щоб утриматися від ескалації війни з Іраном до проміжних виборів до Конгресу у листопаді, щоб запобігти поразці Республіканської партії.

5 вересня США завдали удару по трьох іранських нафтових танкерах після того, як Корпус вартових ісламської революції запустив балістичні ракети у бік кораблів ВМС США.