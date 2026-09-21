Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня за всю его карьеру

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 32% – это самый низкий показатель одобрения за всю его политическую карьеру.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Reuters/Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Четырёхдневный опрос, завершившийся 20 сентября, показал, что 66% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента, тогда как 32% – одобряют.

73% республиканцев положительно оценивают работу президента, что является снижением по сравнению с 82%, зафиксированными в опросе Reuters/Ipsos неделей ранее. Его общий рейтинг одобрения на прошлой неделе составлял 35%.

Лишь 17% респондентов в новом опросе положительно оценили его действия в отношении стоимости жизни – главного вопроса, который, по мнению американцев, определит их выбор на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября.

Недовольство среди республиканцев по этому поводу растет с тех пор, как в феврале Трамп начал войну против Ирана, что привело к резкому росту цен на бензин и дизельное топливо. Теперь впервые республиканцы, не одобряющие действия президента в отношении стоимости жизни, преобладают над теми, кто их одобряет, – 51% против 44%.

Опрос Reuters/Ipsos был проведен онлайн, в нем приняли участие 1 277 взрослых американцев со всей страны. Погрешность составляет 3 процентных пункта.

До этого рекордно низкий рейтинг одобрения Трампа зафиксировал опрос Financial Times.

Сам президент США заявлял, что не жалеет о начале войны против Ирана, несмотря на потенциальное влияние этого конфликта на промежуточные выборы в Конгресс.