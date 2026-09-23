Зеленський сказав Трампу, що лідер Китаю "має вплив на Путіна"
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі із очільником Білого дому Дональдом Трампом сказав про доцільність залучення лідера Китаю Сі Цзіньпіна до переговорів про припинення війни Росії в Україні.
Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".
Зеленський нагадав про те, що Трамп планує зустрітися з лідером Китаю. У цьому контексті, за його словами, він сказав американському лідеру щодо доцільності залучення Сі до переговорів про припинення війни Росії в Україні.
"Я дуже відверто сказав президенту, що ми вважаємо: якщо він також залучить президента Сі – він має вплив на Путіна. Якщо ми хочемо закінчити цю війну не лише на словах, то всі маємо працювати над цим цілодобово – заради людей", – наголосив він.
Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін 23–25 вересня відвідає Сполучені Штати із державним візитом на запрошення американського президента Дональда Трампа – вперше за понад 10 років.
Раніше президент Фінляндії Александр Стубб запевнив, що Китай не дозволить Росії використати ядерну зброю у спробі ескалювати війну в Україні.