Зеленский сказал Трампу, что лидер Китая "имеет влияние на Путина"

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом затронул вопрос о целесообразности привлечения лидера Китая Си Цзиньпина к переговорам о прекращении войны России в Украине.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский напомнил о том, что Трамп планирует встретиться с лидером Китая. В этом контексте, по его словам, он сказал американскому лидеру о целесообразности привлечения Си к переговорам о прекращении войны России в Украине.

"Я очень откровенно сказал президенту, что мы считаем: если он также привлечет президента Си – у него есть влияние на Путина. Если мы хотим положить конец этой войне не только на словах, то все должны работать над этим круглосуточно – ради людей", – подчеркнул он.

Как сообщалось, лидер Китая Си Цзиньпин 23–25 сентября посетит Соединенные Штаты с государственным визитом по приглашению американского президента Дональда Трампа – впервые за более чем 10 лет.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заверил, что Китай не позволит России применить ядерное оружие в попытке эскалировать войну в Украине.