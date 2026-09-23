ЗМІ: зустріч Зеленського і фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напружена

Зустріч президента Володимира Зеленського та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у Нью-Йорку, де проходить сесія Генеральної асамблеї ООН, була напруженою.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані обізнаного співрозмовника, передає "Європейська правда".

Співрозмовник агентства зазначив, що під час зустрічі у Нью-Йорку Зеленський та фон дер Ляєн обговорили подальшу фінансову й оборонну підтримку України. За його словами, зустріч була напруженою.

Українська сторона, зокрема, висловила занепокоєння щодо можливого посилення російських атак узимку та нестачі ракет для протиповітряної оборони.

Також він зазначив, що під час розмови Україна була обурена тим, що ЄС погодився скасувати санкції проти двох російських олігархів у рамках угоди про продовження санкцій (детальніше про це у статті "ЄвроПравди").

Фон дер Ляєн після зустрічі опублікувала допис у соцмережі Х, у якому заявила, що Європа докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше, щоб зміцнити оборону України.

"Наша нова протиракетна програма допоможе швидко наростити обсяги виробництва. На Україну чекає ще більше оборонної підтримки. А в міру просування реформ у Верховій Раді – і більше бюджетної підтримки. У цьому календарному році у нас ще є 37 млрд євро", – наголосила вона.

Нагадаємо, 22 вересня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов представив Робочій групі Ради ЄС з питань розширення стан виконання Україною зобов’язань у межах переговорного процесу про вступ до Євросоюзу.

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