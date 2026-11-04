Трамп втратив більшість у Сенаті

За попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія втрачає більшість у верхній палаті – демократи здобули 51 місце, необхідне їм для більшості.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Демократична партія здобула перемогу у штатах, де сенатські посади обіймали республіканці – Техасі (вперше з 1988 року), Айові, Огайо, Північній Кароліні, Канзасі та Південній Кароліні.

Партія попередньо вже забезпечила собі 51 місце у Сенаті – це мінімальна більшість. У Республіканської партії наразі 39, оскільки голоси з багатьох штатів ще продовжують надходити.

Результати довиборів у Сенат. Заштриховані штати – ті, у яких підтверджена зміна партійності нового сенатора графіка Politico

Крім того, очікується, що демократи здобувають більшість і в Палаті представників. Наразі відомо, що до нижньої палати обрали 172 демократів та 105 республіканців. Для контролю за Палатою представників необхідно 218 місць.

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.

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