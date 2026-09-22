Ченцов представив державам ЄС прогрес України у виконанні реформ

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов у вівторок представив Робочій групі Ради ЄС з питань розширення (COELA) стан виконання Україною зобов’язань у межах переговорного процесу про вступ до Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив "Урядовий портал".

Ченцов представив актуальний стан виконання Україною зобов’язань у межах переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу, зокрема у межах законодавчої роботи, реформ у сфері верховенства права та виконання зобов’язань щодо захисту прав національних меншин.

"Ми переходимо до етапу практичного виконання великого масиву зобов’язань: кожен пріоритет переговорного процесу на цьому етапі має бути переведений у конкретні законодавчі та урядові рішення", – зазначив Ченцов.

Згідно з повідомленням, станом на 15 вересня у Верховній Раді на різних етапах розгляду перебували 114 євроінтеграційних законопроєктів.

Окрему увагу під час зустрічі приділили виконанню реформ у сфері верховенства права. Україна працює над пріоритетними завданнями, що охоплюють, зокрема, кримінальне судочинство, незалежність та спроможність антикорупційних органів, реформу прокуратури, добір суддів, доброчесність судової системи, антикорупційну політику.

Україна також продовжує роботу, у тісній співпраці з Європейською комісією, над виконанням проміжних бенчмарків у межах переговорного процесу. Йдеться про системну координацію реформ, моніторинг їх виконання та своєчасне вирішення питань, які потребують додаткової уваги.

Ченцов також поінформував представників держав-членів про виконання Україною зобов’язань щодо захисту прав національних меншин. Уряд оновив відповідний План заходів, а погоджені кроки передбачають реалізацію заходів у сфері освіти до кінця 2026 року та у мовній сфері й сфері політичних прав у 2027 році.

Робота ведеться у консультаціях із представниками національних меншин, Європейською комісією та державами-членами.

Як повідомляла "Європейська правда", 1 вересня Угорщина знову відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України – вимагаючи від України зробити певні законодавчі кроки щодо угорської нацменшини.

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.