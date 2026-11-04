Опоненти Трампа рухаються до перемоги у Сенаті швидше за прогнози

Підрахунок результатів виборів у США засвідчує впевнену перемогу кандидатів від Демократичної партії, у тому числі в округах, де раніше обирали республіканців.

Про це свідчать підрахунки голосів, які публікують американські медіа.

Станом на 6:30 ранку за київським часом кандидати у Сенат від Демпартії вже перемогли мінімум у 5 округах, де у чинному скликанні сенаторами є представники Республіканської партії. Для того, щоб мати більшість у Сенаті, демократам було достатньо взяти чотири "червоні" округи і не втратити жодного свого.

У перші години підрахунку республіканці достроково зазнали нищівної поразки у Південній Кароліні, Техасі, Огайо, Північній Кароліні та Канзасі.

Це перевищує оптимістичні для демократичної партії прогнози і означає, що в Сенаті буде більше місць під контролем антипрезидентської більшості.

Детально про наслідки цього ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.

Також дивіться відео Наслідки поразки Трампа. Що зміниться для України?