СМИ: встреча Зеленского и фон дер Ляйен в Нью-Йорке была напряженной

Встреча президента Владимира Зеленского и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Нью-Йорке, где проходит сессия Генеральной ассамблеи ООН, была напряженной.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные осведомленного собеседника, передает "Европейская правда".

Собеседник агентства отметил, что во время встречи в Нью-Йорке Зеленский и фон дер Ляйен обсудили дальнейшую финансовую и оборонную поддержку Украины. По его словам, встреча прошла в напряженной обстановке.

Украинская сторона, в частности, выразила обеспокоенность возможным усилением российских атак зимой и нехваткой ракет для противовоздушной обороны.

Также он отметил, что во время разговора Украина была возмущена тем, что ЕС согласился отменить санкции против двух российских олигархов в рамках соглашения о продлении санкций (подробнее об этом в статье "ЕвроПравды").

Фон дер Ляйен после встречи опубликовала пост в социальной сети X, в котором заявила, что Европа прилагает больше усилий, чем когда-либо ранее, чтобы укрепить оборону Украины.

"Наша новая противоракетная программа поможет быстро нарастить объемы производства. Украину ждет еще больше оборонной поддержки. А по мере продвижения реформ в Верховной Раде – и больше бюджетной поддержки. В этом календарном году у нас еще есть 37 млрд евро", – подчеркнула она.

Напомним, 22 сентября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов представил Рабочей группе Совета ЕС по вопросам расширения состояние выполнения Украиной обязательств в рамках переговорного процесса о вступлении в Евросоюз.

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