Російський вертоліт Мі-8 порушив польський повітряний простір

Польща 23 вересня зафіксувала порушення свого повітряного простору російським вертольотом Мі-8.

Про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили польські військові, порушення відбулось о 11:08 на північ від селища Бранєво.

"Вертоліт здійснював політ з Калінінградської області. Він вторгся в польський повітряний простір на максимальну глибину близько 300 м і перебував у ньому протягом 42 секунд", – йдеться у повідомленні.

Політ вертольота відстежували радіолокаційні системи Збройних сил Польщі. Були підняті в повітря винищувачі, а наземні сили та засоби перебували в стані готовності.

"Характер інциденту свідчить про те, що Росія вкотре перевіряє готовність нашої протиповітряної оборони", – додали в командуванні.

Екіпажі систем протиповітряної оборони Республіки Польща ведуть цілодобове спостереження, перебуваючи в постійній готовності до забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Повідомляли, що вдень 15 вересня невідомий безпілотник наблизився до американської бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі.

Крім того, вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.