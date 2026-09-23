ЄС запровадить санкції проти 77 кандидатів в Держдуму РФ на окупованих територіях України

Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) у середу, 23 вересня, представила на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) проєкт нового списку санкцій проти кандидатів на виборах Державної думи Росії 2026 року, які балотувалися на тимчасово окупованих територіях України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з дипломатичних джерел в ЄС.

Євросоюз готується додати до санкційних списків 77 кандидатів на виборах в Держдуму РФ.

"Сьогодні на Coreper Європейська служба зовнішніх справ представила новий проєкт списку у межах санкційного режиму щодо територіальної цілісності України, який складається з 77 кандидатів, які балотувалися на окупованих Росією територіях України", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Після презентації розпочнеться технічна підготовка списку до затвердження, і наступного разу посли держав ЄС у Брюсселі повернуться до його розгляду на початку жовтня.

Затвердження нового санкційного списку планується на засіданні Ради ЄС у закордонних справах 12 жовтня.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні ЄС продовжив дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучив зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Нагадаємо, 16 вересня Єврокомісія представила нову пропозицію щодо нового пакета індивідуальних санкцій проти військово-промислового комплексу Росії на 1576 позицій.

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