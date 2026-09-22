Рада ЄС продовжила санкції проти Росії на 3 роки, але вилучила Фрідмана і Усманова

Рада ЄС у вівторок ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку двох російських олігархів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Ради Європейського Союзу.

Нинішні обмежувальні заходи поширюються на понад 3 тисячі фізичних та юридичних осіб і передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів, а також заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів особам та організаціям, що внесені до списку.

"У рамках перегляду санкцій Рада також ухвалила рішення не продовжувати включення до списку трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, а також виключити зі списку трьох померлих осіб", – йдеться у заяві Ради ЄС.

Прізвища осіб, щодо яких санкції вирішили не продовжувати, не вказані. Однак, за даними "ЄП", двоє з них є російськими олігархами. Це Михаїл Фрідман та Алішер Усманов. Саме через дискусії довкола їхнього виключення рішення про продовження санкцій затягнулося. Ким є третя особа, поки невідомо, але є дані, що її виключення пов'язане із виграним судом.

Раніше санкції продовжували лише на пів року. Теперішнє рішення продовжити їх на три роки є наслідком компромісу, за яким Фрідман та Усманов були вилучені зі списків.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ганебним та невиправданим рішення ЄС виключити з санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Латвія оголосила, що запровадить національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова і Михаїла Фрідмана після того, як пішла на поступки та зняла своє вето з виключення цих осіб із санкційного списку ЄС.

На виключенні обох російських олігархів з санкційного списку наполягала Словаччина, тоді як Франція прагнула скасування санкцій проти Алішера Усманова.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова.