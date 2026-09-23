ЕС введет санкции против 77 кандидатов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

Европейская служба внешних связей (EEAS) в среду, 23 сентября, представила на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) проект нового списка санкций против кандидатов на выборах Государственной думы России 2026 года, баллотировавшихся на временно оккупированных территориях Украины.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из дипломатических источников в ЕС.



Евросоюз готовится добавить в санкционные списки 77 кандидатов на выборах в Госдуму РФ.



"Сегодня на Coreper Европейская служба внешних связей представила новый проект списка в рамках санкционного режима в отношении территориальной целостности Украины, состоящий из 77 кандидатов, баллотировавшихся на оккупированных Россией территориях Украины", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".



После презентации начнется техническая подготовка списка к утверждению, и в следующий раз послы государств ЕС в Брюсселе вернутся к его рассмотрению в начале октября.



Утверждение нового санкционного списка планируется на заседании Совета ЕС по иностранным делам 12 октября.



Как сообщала "Европейская правда", накануне ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но изъял из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.



Напомним, 16 сентября Еврокомиссия представила новое предложение относительно нового пакета индивидуальных санкций против военно-промышленного комплекса России на 1576 позиций.



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