Макрон хоче запропонувати "подвійний мораторій" на удари по НПЗ РФ і бойові дії в Чорному морі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція докладає зусиль, щоб запобігти дефіциту палива, зокрема шляхом дипломатичних заходів.

Про це він сказав в інтерв’ю французьким телеканалам, передає BFMTV, пише "Європейська правда".

За словами Макрона, Париж має намір запропонувати так званий "подвійний мораторій" у межах дипломатичних зусиль, спрямованих на зниження напруженості на енергетичному ринку.

Йдеться, зокрема, про припинення ударів по російських нафтопереробних заводах та бойових дій у Чорному морі.

"Припиніть атакувати російські нафтопереробні заводи та припиніть бойові дії в Чорному морі", – сказав французький президент, пояснюючи свою пропозицію.

Макрон також заявив, що Франція працюватиме над відновленням судноплавства в Ормузькій протоці, яка має ключове значення для світових поставок нафти та інших енергоносіїв.

Крім того, Париж закликатиме країни G7 повторно використати стратегічні запаси нафти, щоб послабити напруженість на енергетичному ринку.

22 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що всупереч окремим публічним заявам з американського боку, на закритих переговорах з американським президентом Дональдом Трампом не було спроб змусити Київ припинити атаки по НПЗ та інших об’єктах такого типу.

Наступного дня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що досягнення енергетичного перемир’я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це зробити.