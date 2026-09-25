Сенаторы-демократы призвали Трампа усилить давление на Россию после встречи с Си

Американские сенаторы-демократы, входящие в состав Комитета Сената по международным отношениям, выступили с совместным заявлением по поводу встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Вашингтоне, в котором, среди прочего, призвали Трампа применить "закон Грема", касающийся санкций против России и "штрафных пошлин" в отношении покупателей российских энергоносителей.

Об этом говорится в соответствующем заявлении от 24 сентября, которое цитирует "Европейская правда".

Сенаторы-демократы заявили, что встреча между Трампом и Си "не оправдала ожиданий".

"В то время как американцы борются с ростом цен на бензин, электроэнергию и продукты питания, президент Трамп расстелил для Си красную дорожку. Вместо того чтобы противостоять несправедливым торговым практикам Китая, кражам технологий, соучастию в нападениях на наши войска или экономической и военной агрессии против наших союзников, президент Трамп предпочел пышность сути – променяв жесткую дипломатию на экскурсию по бальным залам и роскошный ужин со своими друзьями-миллиардерами", – отметили они.

В этом контексте сенаторы определили ряд экономических и связанных с безопасностью вопросов, результаты которых они считают неудовлетворительными.

Речь идет об искусственном интеллекте, торговле, вопросе Ирана, российско-украинской войне, Тайване и региональной безопасности, незаконно задержанных американцах и правах человека.

В контексте войны в Украине сенаторы отметили, что "призывы саммита к деэскалации никак не останавливают поток китайских товаров двойного назначения, которые поддерживают военную машину Владимира Путина".

"Если президент Трамп серьезно настроен положить конец войне Путина, он должен почтить память Линдси Грэма, ответственно внедрив Закон о санкциях против России и Ирана", – считают сенаторы.

Также они заявили, что администрация Трампа "должна положить конец своему ошеломляющему полуторагодичному бездействию в отношении введения каких-либо санкций для противодействия обходу санкций в поддержку российской войны, в частности в отношении экспорта Китаем товаров двойного назначения в Москву и значительных закупок российской нефти".

А в контексте Ирана сенаторы заявили, что США "никогда не должны были начинать эту опрометчивую и незаконную войну". Также, по их мнению, Китай воспользовался конфликтом на Ближнем Востоке.

"Пекин воспользовался этим конфликтом, чтобы закупать иранскую нефть со скидкой, в то время как боеприпасы и стратегические запасы США расходуются с тревожной скоростью. Еще хуже то, что президент Трамп не привлек Си к ответственности за поддержку Ирана со стороны китайских компаний, которые способствовали нападениям на американских солдат, что является недопустимым неисполнением его обязанности защищать наших военнослужащих", – отметили сенаторы.

Сенаторы подчеркнули, что американский народ заслуживает лидеров, которые "борются за его финансовую безопасность и защищают наши национальные интересы целенаправленно и с помощью взвешенной стратегии, а не с помощью показушных мер".

"Мы сможем успешно конкурировать с Китаем только благодаря постоянным инвестициям в наши собственные сильные стороны, тесной координации с союзниками и непоколебимой защите наших демократических ценностей. Как мы видели в мае, этот саммит предоставил президенту Си международную трибуну для демонстрации силы без существенных изменений в принудительных экономических практиках Пекина или его поддержке наших противников", – добавили они.

Как сообщалось, Трамп и Си во время встречи в Белом доме обсудили ситуацию в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский попросил Трампа во время переговоров с лидером Китая призвать его оказать влияние на главу Кремля Владимира Путина с целью прекращения войны или, по крайней мере, деэскалации.

Также Трамп сказал, что обсудит с Си "закон Грема", который, в частности, касается санкций против России и "штрафных пошлин" против покупателей российских энергоносителей.





