Річка Рейн у Німеччині рекордно мілка навіть після закінчення літа

Хоча літо вже офіційно завершилося, у річці Рейн, одному із ключових торговельних шляхів Німеччини, продовжують фіксувати рекордно низький рівень води.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Останні дані свідчать, що в четвер рівень води на гідрологічному посту в Каубі, неподалік Кобленца, становив лише 2 сантиметри. Це може бути найнижчим показником за весь час вимірювань, які ведуться з 1856 року. До п’ятниці рівень дещо піднявся – до 5 сантиметрів.

Водночас важливо зазначити, що ці показники відображають глибину води лише в місці вимірювання, розташованому відносно близько до берега. Фактична судноплавна глибина в районі Кауба приблизно на 113 сантиметрів більша за показник на гідрологічному посту.

Однак німецькі судноплавні асоціації використовують показник на гідрологічному посту як орієнтир. Раніше Німецька асоціація внутрішнього судноплавства (BDB) заявляла, що Рейн більше не є повністю судноплавним, якщо показник рівня води опускається нижче 10 сантиметрів

Будь-яке переривання комерційного судноплавства на Рейні несе значні економічні ризики для Німеччини. Багато підприємств використовують річку як транспортний шлях до великих портів Північного моря.

Нагадаємо, влітку Румунії через обміління Дунаю довелося зупинити свою АЕС пори різні попереджувальні заходи.

А в Угорщині змінювали дно Дунаю, щоб уникнути повної зупинки АЕС.

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