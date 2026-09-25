Португальські водії влаштували протест через рекордні ціни на пальне

Сотні водіїв вантажівок у Португалії влаштували акцію протесту через рекордні ціни на пальне, організувавши колону з повільним рухом на автомагістралі, водночас водії в Лісабоні масово сигналили на головному мосту міста.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Вантажівки повільно рухалися автомагістраллю A1 у колоні завдовжки 150 кілометрів – від міста Паредеш на півночі до центрального міста Коїмбра.

Учасники протесту вимагали надати їм право на часткове відшкодування податку на нафтопродукти. За даними Eurostat, у серпні ціни на пальне на АЗС Португалії зросли на 24% у річному вимірі, а дизельне паливо подорожчало до понад 2 євро за літр.

Виступаючи перед журналістами в Кашкайші, міністр інфраструктури та житлового господарства Мігель Пінту Луш визнав, що в заходах, вжитих досі для стримування впливу зростання цін на пальне, інтереси вантажоперевізників "у певному сенсі залишилися поза увагою". Він пообіцяв розглянути їхні пропозиції та призначив на наступний понеділок зустріч із представниками протестного руху в міністерстві.

У Лісабоні водії розпочали акцію з масовим сигналенням о 8:00 за місцевим часом під час проїзду мостом 25 Квітня, який сполучає столицю з робітничими районами на південному березі річки Тежу.

Учасники вимагали відновити можливість дистанційної роботи, а також скасувати плату за проїзд мостом і 23% податок на додану вартість на пальне.

Вони також вимагали відставки міністерки довкілля Марії Граси Карвалью через її слова про те, що громадянам варто їздити повільніше, щоб зменшити споживання пального.

Німецький Бундестаг 25 вересня схвалив зниження податків на бензин і дизельне пальне – законопроєкт підтримали депутати від фракцій ХДС/ХСС та СДПН.

У четвер, 24 вересня, депутати Сейму Латвії внесли поправки до закону про обмеження зростання цін на нафтопродукти, які передбачають подальше зниження ставки акцизного податку на дизельне паливо, а також зниження акцизу на бензин.

20 вересня прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс анонсував новий набір заходів щодо енергетики та палива на тлі зростання цін на енергоносії.