Шведська поліція розпочала розслідування скарг про фальсифікації на виборах у Стокгольмі

Поліція Стокгольма у п’ятницю повідомила, що розпочала попереднє розслідування п’яти скарг щодо фальсифікації парламентських виборів на дільницях на околицях столиці Швеції – через кілька днів після початку подібного розслідування в іншому районі.

Про це з посиланням на поліцію повідомила агенція Reuters, пише "Європейська правда".

Поліція Стокгольма повідомила, що розпочала попередні розслідування після отримання п’яти скарг, у тому числі однієї щодо голосування в передмісті столиці Ярва.

Дві з цих справ також стосувалися можливого підкупу виборців, додав речник поліції, відмовившись надати більш детальну інформацію або назвати інші райони.

Невідомо, який вплив розслідування можуть мати на результати виборів у цих районах, якщо будуть виявлені порушення.

У вівторок прокуратура заявила, що розслідує можливі фальсифікації у місті Бурленге, що у центральній Швеції; ця справа може поставити під сумнів 11 місць у парламенті, якщо Виборча комісія вирішить призначити повторне голосування.

У заяві у четвер прокуратура повідомила, що у зв’язку зі звинуваченнями у фальсифікаціях у Бурленге не було висунуто жодних обвинувачень і офіційно не встановлено жодних підозрюваних.

У цій справі розслідування зосереджується на обранні Мохамеда Абдукардіра Алі, кандидата від Лівої партії до парламенту, який несподівано випередив інших представників у виборчому бюлетені.

Ліва партія заявила у вівторок, що Алі візьме відпустку на час розслідування цих звинувачень.

Підтвердження фальсифікацій у Бурленге потенційно може змінити розподіл місць у шведському парламенті, де за підсумками виборів незначну більшість – 176 із 349 місць – здобула коаліція лівоцентристських партій на чолі з лідеркою соціал-демократів Магдаленою Андерссон.

Лідерці шведських соціал-демократів Магдалені Андерссон було запропоновано очолити переговори про формування нового уряду.

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