Навроцький закликав розпочати дискусію у Польщі про доступ до вогнепальної зброї

Президент Польщі Кароль Навроцький закликав до публічного обговорення питання розширення доступу громадян до вогнепальної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN 24.

Президент Польщі відвідав офіційне відкриття спортивного тиру у Мазовецькому воєводстві. На цьому заході він зазначив, що "ми живемо в культурі, назвемо її трансатлантичною, де існують різні підходи до зброї".

"З одного боку, у Сполучених Штатах право на зброю закріплене в конституції, з іншого боку, Європейський Союз має набагато більш обмежувальний підхід до володіння зброєю, але навіть у межах Європейського Союзу Польща залишається на самому кінці списку, коли йдеться про доступ до зброї", – наголосив він.

Лише близько одного відсотка громадян Польщі мають доступ до зброї та знають, як нею користуватися, сказав Навроцький.

"На щастя, я належу до цього одного відсотка; я пройшов усю офіційну процедуру доступу до вогнепальної зброї", – заявив він.

Президент Польщі додав, що у Чехії чи Австрії цей відсоток вищий – близько 3-5%, а у Фінляндії чи Швейцарії навіть 30% людей вміють поводитися зі зброєю.

"Тож я переконаний, що ми маємо розпочати публічну дискусію щодо відповідального доступу до зброї в Республіці Польща. Сьогоднішня урочистість, відкриття стрільбища в Богутах-Пянках, сподіваюся, дасть поштовх серйозній дискусії на благо республіки та нашої безпеки", – додав він.

Нагадаємо, напередодні вперше за кілька місяців рейтинг президента Польщі Кароля Навроцького опустився нижче позначки 50%.

На початку липня опитування у Польщі засвідчило зростання популярності президента Кароля Навроцького у червні – місяці, на який припала суперечка з Україною та позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого орла. Далі його підтримка почала дещо знижуватися.