Туреччина заперечує проти будівництва підводного кабелю між Грецією та Кіпром

Туреччина попередила, що запланований підводний електрокабель, який з’єднає Грецію та Кіпр із подальшим розширенням до Ізраїлю, не може пролягати через ділянки східної частини Середземного моря.

Про це повідомляє Turkish Minute з посиланням на турецьке Міноборони, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони заявило, що такі заходи, як прокладання кабелів чи трубопроводів та проведення наукових досліджень на ділянках, які Туреччина вважає своїм континентальним шельфом, повинні заздалегідь узгоджуватися з Анкарою.

Це попередження стосується Great Sea Interconnector – багатомільярдного проєкту, покликаного з’єднати електромережі Греції та Кіпру з подальшим розширенням до Ізраїлю.

Європейська комісія описує цей проєкт як одну з найбільших у світі підводних ліній електропередачі та зазначає, що він покликаний покласти край ізоляції Кіпру від європейської електромережі, зміцнити енергетичну безпеку та забезпечити більший обмін енергією з відновлюваних джерел між країнами.

Ділянка Греція-Кіпр, що пролягатиме між Критом і Кіпром, матиме довжину 898 кілометрів, а на її будівництво ЄС виділив 658 млн євро. Кіпр також виділив 100 млн євро зі свого плану відновлення на реалізацію цього масштабного проєкту.

Туреччина стверджує, що запланований маршрут проходить через території у Середземному морі, які вона вважає частиною свого континентального шельфу.

Греція та Кіпр відкидають тлумачення Анкари морської юрисдикції в регіоні та стверджують, що грецькі острови, згідно з міжнародним правом, утворюють власний континентальний шельф та виключні економічні зони. Ці суперечки неодноразово підсилювали напруженість між Анккарою та Афінами, які є членами НАТО.

У липні 2024 року напруженість зросла, коли дослідницьке судно під італійським прапором проводило роботи на морському дні для з’єднання Греції та Кіпру поблизу грецьких островів Касос і Карпатос. Анкара направила в цей район кілька військових кораблів, тоді як там також були присутні грецькі військово-морські судна.

Місяць потому турецький флот здійснював спостереження за черговим етапом дослідницьких робіт поблизу Касоса, хоча жодних інцидентів не сталося.

У вересні Греція висловила демарш Туреччині через створення нею національних морських парків в Середземному та Егейському морях, які, за твердженням Афін, поширюються на райони поза межами турецької юрисдикції та в межах грецького континентального шельфу.

Греція та Туреччина не досягли згоди щодо меж своїх континентальних шельфів та виключних економічних зон на значній частині Егейського моря та Східного Середземномор’я, незважаючи на декларацію про нормалізацію відносин від грудня 2023 року.