Трамп особисто зустрів лідера Китаю, який прибув у США вперше за 11 років

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з триденним візитом до США вперше з 2015 року; президент Дональд Трамп особисто зустрів його в аеропорту.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Увечері, 23 вересня, Трамп зустрів Сі Цзіньпіна прямо на злітно-посадковій смузі на початку його державного візиту до Вашингтона.

Літак Сі зустріли пишною церемонією, яка включала червоний килим, по боках якого стояли американські військовослужбовці, військовий проліт двох бомбардувальників B-1, а також підняття прапорів та виконання національних гімнів обох країн.

Це сталося на тлі того, як міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив, що США та Китай домовилися про продовження так званої тимчасового торговельного перемир’я між двома найбільшими економіками світу.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський попросив Трампа під час переговорів із лідером Китаю закликати його вплинути на очільника Кремля Владіміра Путіна задля завершення війни або принаймні деескалації.

Також Трамп сказав, що обговорить з Сі "закон Грема", який, зокрема, стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв.