У Румунії підіймали винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону

Радіолокаційна система спостереження Міністерства національної оборони Румунії виявила вранці у п'ятницю, 25 вересня, повітряну ціль, що рухалася за 20 кілометрів на схід від повіту Галац.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Румунії.

Два літаки F-16 Румунських Повітряних сил, які перебувають на службі повітряної поліції на авіабазі 86 Борча, злетіли для моніторингу ситуації.

Національний військовий центр командування повідомив Головний інспекторат з надзвичайних ситуацій щодо запровадження заходів попередження населення на сході повіту Галац і півночі повіту Тулча. А о 03:27 мешканцям розіслали повідомлення RO-Alert.

Повітряну тривогу для сходу повіту Галац і півночі повіту Тулча скасували о 04:14.

Про вторгнення в національний повітряний простір не повідомляли.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 вересня у Румунії піднімали винищувачі у повітря через безпілотники неподалік українсько-румунського кордону.

А в уряді Польщі повідомили про намір розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця – як на вулиці, так і в будівлі – під час загроз з повітря.