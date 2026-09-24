Уряд Польщі починає розповсюджувати інструкції на випадок повітряних атак

Від п’ятниці, 25 вересня, польський уряд почне розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця – як на вулиці, так і в будівлі – під час загроз з повітря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP Info.

Як зазначається, інструкції будуть доступні на урядових вебсайтах, а також їх передадуть всім органам місцевого самоврядування через воєвод.

12-сторінкові брошури також роздаватимуть під час заходів, організованих у рамках Академії захисту населення та цивільної оборони, та під час національних і регіональних навчань з реагування.

"Інструкція не є новим "Посібником з безпеки", а є його доповненням", – повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Магдалена Рогуська, маючи на увазі документ з планами дій на випадок кризових ситуацій, оприлюднений урядом торік.

У новій брошурі МВС рекомендує ще до виникнення загрози ознайомитися з сигналами тривоги, а також із розташуванням найближчих пунктів укриття та маршрутом до них.

Зазначається, що сім’я повинна заздалегідь узгодити порядок дій, місце зустрічі та правила зв’язку, а також підготувати евакуаційний рюкзак.

Після оголошення тривоги, якщо шлях до укриття є безпечним і є достатньо часу, громадянам рекомендують взяти рюкзак та необхідні ліки й дістатися туди сходами, не користуючись ліфтом.

Якщо для того, щоб дістатися до укриття, потрібно довго перебувати на вулиці, польський уряд радить залишатися в будівлі з міцними, неушкодженими стінами та стелями. У цьому випадку рекомендують скористатися правилом "двох стін".

У брошурі зазначено, що якщо вибух застане людину на відкритій місцевості, їй слід лягти на землю, найкраще в заглибленні, і прикрити голову. Особам, що перебувають в автомобілі, радять покинути транспортний засіб і дістатися до найближчого безпечного місця.

МВС також наголошує на необхідності дотримуватися попереджень Урядового центру безпеки, офіційних повідомлень та вказівок служб.

Міністерство внутрішніх справ Польщі вже проводить навчання з реагування в окремих регіонах країни. Минулої суботи навчання відбулися в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Подальші навчання заплановані для Підляського та Вармінсько-Мазурського воєводств.

24 вересня прем’єр Польщі Дональд Туск розповів, що під час російської атаки на об’єкти поблизу українсько-польського кордону довелось проводити евакуацію двох пунктів пропуску.

Раніше у Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також у кількох районах на сході Польщі мешканців попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги.

24 вересня данська розвідка попередила, що в найближчі місяці Росія буде здійснювати "частіші атаки" проти Заходу та НАТО, "які матимуть для постраждалих країн більш серйозні наслідки, ніж раніше".