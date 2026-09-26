В ночь на 26 сентября Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы страны.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Как отмечается, румынская система радиолокационного наблюдения зафиксировала воздушную цель, пролетавшую вблизи города Вилково в Одесской области, недалеко от границы с Румынией.

После этого населению северной части румынского уезда Тулча разослали предупреждение об угрозе, а два истребителя F-18 вылетели для наблюдения за ситуацией.

Воздушная тревога была отменена в 01:30. О вторжении в национальное воздушное пространство не сообщалось.

Напомним, в ночь с 24 на 25 сентября в Румынии поднимали истребители в воздух из-за беспилотников недалеко от украинско-румынской границы.

А в правительстве Польши сообщили о намерении распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места – как на улице, так и в здании – во время угроз с воздуха.