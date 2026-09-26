СМИ: США выделят почти все 400 млн долларов помощи Украине

Администрация американского президента Дональда Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все 400 млн долларов военной помощи Украине, которые Конгресс одобрил в конце 2025 года, при этом в пакет не войдут ракеты для систем Patriot.

Об этом Reuters сообщили осведомлённые собеседники, пишет "Европейская правда".

Как сообщили собеседники, по состоянию на начало этой недели было заключено контрактов на сумму $307 млн из $400 млн.

По их словам, администрация Трампа планирует закрепить обязательства по оставшимся 93 млн долларов до окончания финансового года, приходящегося на 30 сентября.

Отмечается, что первые поставки оружия и оборудования, в частности запасных частей для бронированных машин, начались в этом месяце. Остальную часть, как утверждают собеседники, должны поставить до октября 2029 года.

Агентство отметило, что оставшиеся $93 млн из пакета не обязательно потратить до конца года, однако эти средства утратят силу, если к этому времени их официально не зафиксируют в контрактах.

Один из собеседников отметил, что в пакет не вошли ракеты для систем Patriot, несмотря на то, что РФ продолжает систематически атаковать украинские города дронами и баллистическими ракетами.

Напомним, в конце апреля представители Пентагона подтвердили выделение Украине $400 млн, которые уже были одобрены Конгрессом, после того как ведущий сенатор-республиканец, курирующий вопросы оборонных расходов, раскритиковал руководство Пентагона за задержку этих средств.

Напомним, речь идет о пакете для нужд Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний. Эти ассигнования были включены в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.