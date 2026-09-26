Головний аеропорт Сицилії обмежив роботу через попіл з Етни

Аеропорт сицилійського міста Катанія призупинив прийом рейсів через вулканічний попіл, що викидається вулканом Етна.

Про це повідомив оператор аеропорту Società Aeroporto Catania, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як зазначається, прийом рейсів призупинили до 16:00 суботи, 26 вересня.

Оператор аеропорту порадив пасажирам перевіряти статус своїх рейсів у авіакомпаніях.

Етна, як відомо, є найактивнішим вулканом Європи. У лютому 2025 року чергове виверження привабило сотні туристів, що змусило поліцію нагадувати про заходи безпеки.

13 серпня писали, що аеропорт Катанії знову не приймав та не відправляв рейси через хмару попелу від виверження вулкана Етна, всього за шість днів скасовано вже 700 рейсів.