Аэропорт на Сицилии останется закрытым до воскресенья из-за облака пепла с Этны

Аэропорт Катании на Сицилии будет закрыт до 12:00 воскресенья для всего воздушного движения из-за интенсивного выброса вулканического пепла с Этны.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению оператора аэропорта, все взлеты и посадки приостановлены до 12:00 в воскресенье. Изначально предполагалось, что аэропорт приостановит работу только до 16:00 в субботу.

Кроме того, сильная гроза, прошедшая ночью, также вызвала сбои в воздушном движении.

В связи с активностью вулкана Этна в настоящее время действует красная тревога – самый высокий из четырёх уровней опасности для авиации.

Вулкан Этна на итальянском острове является самым активным в Европе. В настоящее время пепел вырывается из северо-восточного кратера и переносится ветром в южном направлении.

Итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии сообщил, что облако поднимается на высоту 4 километра.

В феврале 2025 года очередное извержение привлекло сотни туристов, что заставило полицию напомнить о мерах безопасности.

13 августа сообщалось, что аэропорт Катании не принимал и не отправлял рейсы из-за облака пепла от извержения вулкана Этна; всего за шесть дней было отменено уже 700 рейсов.