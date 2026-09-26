Аэропорт на Сицилии останется закрытым до воскресенья из-за облака пепла с Этны
Аэропорт Катании на Сицилии будет закрыт до 12:00 воскресенья для всего воздушного движения из-за интенсивного выброса вулканического пепла с Этны.
Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".
Согласно заявлению оператора аэропорта, все взлеты и посадки приостановлены до 12:00 в воскресенье. Изначально предполагалось, что аэропорт приостановит работу только до 16:00 в субботу.
Кроме того, сильная гроза, прошедшая ночью, также вызвала сбои в воздушном движении.
В связи с активностью вулкана Этна в настоящее время действует красная тревога – самый высокий из четырёх уровней опасности для авиации.
Вулкан Этна на итальянском острове является самым активным в Европе. В настоящее время пепел вырывается из северо-восточного кратера и переносится ветром в южном направлении.
Итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии сообщил, что облако поднимается на высоту 4 километра.
В феврале 2025 года очередное извержение привлекло сотни туристов, что заставило полицию напомнить о мерах безопасности.
13 августа сообщалось, что аэропорт Катании не принимал и не отправлял рейсы из-за облака пепла от извержения вулкана Этна; всего за шесть дней было отменено уже 700 рейсов.