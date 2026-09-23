Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку

Державний секретар США Марко Рубіо у середу зустрівся з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим у Нью-Йорку.

Про це повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова у Telegram, передає "Європейська правда".

Лавров та Рубіо зустрілися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Захарова опублікувала фото із зустрічі Рубіо та Лаврова у Нью-Йорку, зазначивши, що переговори відбуваються у закритому форматі.

Про деталі переговорів двох міністрів поки невідомо.

Напередодні президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Після зустрічі Зеленський заявив, що президент США "позитивно ставиться" до надання Україні ліцензій щодо виробництва ракет до Patriot.

Також український президент повідомив, що на зустрічі США не просили Україну про одностороннє припинення ударів по російських енергооб’єктах.

На початку зустрічі Трамп заявляв, що обговорить із Зеленським удари по російських НПЗ.