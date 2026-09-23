Лавров поскаржився Рубіо на українські удари по об’єктах в Росії

Державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергєй Лавров під час зустрічі у Нью-Йорку обговорили питання російсько-української війни.

Про це повідомили в російському МЗС, пише "Європейська правда".

Як заявили в відомстві, під час обговорення міністр закордонних справ Росії та держсекретар США розглянули "деструктивні дії Києва, який цілеспрямовано завдає ударів по цивільному населенню та транскордонних інфраструктурних об’єктах, що призводить до дестабілізації світових енергетичних ринків".

При цьому Лавров заявив Рубіо, що Росія залишається відданою "досягненню цілей" розв’язаної нею війни.

Серед іншого, вони обговорили ситуацію на Близькому Сході, у Закавказзі, у регіоні Латинської Америки та Карибського басейну, а також "тему протидії нелегітимним практикам у міжнародно-правовій сфері з боку деяких багатосторонніх інститутів". Йшлося і про підготовку до запланованих до кінця року заходів G20.

Російська сторона також заявила про необхідність якнайшвидшого налагодження двосторонніх відносин відповідно до домовленостей лідерів Росії та США, зокрема щодо перспектив економічного співробітництва, культурно-гуманітарних обмінів, спрощення взаємних поїздок та контактів.

У МЗС РФ наголосили, що це передбачає чесний діалог щодо усунення "подразників", повернення функціонування дипломатичних місій обох країн до нормального режиму та "повернення де-факто конфіскованої російської власності у США".

Сторони домовилися продовжувати діалог з цих питань.

У Держдепі, своєю чергою, заявили, що в розмові Лаврова та Рубіо йшлося про війну між Росією та Україною, а також про двосторонні відносини між США та РФ.

Як писали, державний секретар США Марко Рубіо 23 вересня заявив, що досягнення енергетичного перемир’я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це зробити.

Також Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.

За даними Bloomberg, Путін, ймовірно, пропустить саміт G20 США за участю президента Дональда Трампа.