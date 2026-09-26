Глава МИД Германии впервые за несколько лет встретился с Лавровым
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Новости — Суббота, 26 сентября 2026, 18:00 —
Новости — Суббота, 26 сентября 2026, 18:00 —
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Zeit, передает "Европейская правда".
Как отмечается, встреча Вадефуля и Лаврова состоялась в кулуарах общих дебатов в ООН.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила факт встречи, отметив, что ее инициатором выступила немецкая сторона.
Это первая встреча глав МИД Германии и России с 2022 года.
Сообщалось, что 23 сентября государственный секретарь США Марко Рубио встретился с Лавровым в Нью-Йорке.
По итогам встречи в МИД РФ сообщили, что Лавров пожаловался Рубио на украинские удары по объектам в России.
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