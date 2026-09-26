СМИ узнали, о чем шла речь на встрече главы МИД Германии с Лавровым

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым призвал "отказаться от опасного курса эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО".

Об этом стало известно корреспонденту FAZ, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, Вадефуль уже давно рассматривал возможность такой встречи, ведь европейцы пытаются вновь присоединиться к переговорам о мирном урегулировании в Украине. Москва через третьи страны давала сигналы о готовности к диалогу.

Кроме того, по данным издания, встреча была связана с инцидентом с дроном в Лейпциге, ответственность за который немецкая сторона возложила на РФ.

Встреча Вадефуля с Лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке длилась всего 20 минут.

Позже из кругов делегации стало известно, что Вадефуль призвал Москву "отказаться от опасного пути эскалации против Германии, Европы и НАТО". Такие инциденты, как попытка атаки в Лейпциге или другие гибридные атаки, не поколеблют решимость Германии поддерживать Киев, как сообщается, сказал немецкий министр.

Также, как сообщается, Вадефуль сказал Лаврову, что такое досадное состояние отношений не соответствует интересам Германии. Возможность возвращения к конструктивным отношениям существует в любое время. Это предполагает прекращение войны, противоречащей международному праву.

Встреча глав МИД Германии и РФ в Нью-Йорке стала первой с 2022 года. С тех пор представители правительств Германии и России, хотя и участвовали в различных международных встречах, однако прямых переговоров на уровне министров иностранных дел не проводилось.

Сообщалось, что 23 сентября государственный секретарь США Марко Рубио встретился с Лавровым в Нью-Йорке.

По итогам встречи в МИД РФ сообщили, что Лавров пожаловался Рубио на украинские удары по объектам в России.