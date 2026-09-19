У Швейцарії затвердили нову стратегію політики безпеки

Швейцарський уряд ухвалив "Стратегію політики безпеки 2026 року", яка включає вже втілені заходи щодо зміцнення оборони країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Переорієнтована стратегія базується на підході "комплексної безпеки", що враховує як цивільні, так і військові ресурси. У проєкті документа, оприлюдненому на початку консультаційного процесу в грудні 2025 року, Федеральна рада вже визначила три ключові пріоритети.

По-перше, стійкість має бути зміцнена шляхом зменшення вразливостей та критичних залежностей у державі, економіці та суспільстві.

По-друге, необхідно покращити оборону та захист. Це має на меті ефективніше захищати населення, інституції та критичну інфраструктуру від загроз.

По-третє, необхідно посилити оборонні можливості, щоб Швейцарія могла протистояти збройному нападу. Це також включає співпрацю з державами-партнерами.

Ці три стратегічні пріоритети реалізуються через десять цілей та 46 конкретних заходів. Пріоритет надається протидії гібридним загрозам, захисту від дистанційних атак та боротьбі з організованою злочинністю у сфері внутрішньої безпеки.

Нова стратегія політики безпеки отримала широку підтримку з боку всіх політичних партій. Однак вони закликали до чіткого визначення пріоритетності заходів та створення керівного комітету.

Ще в грудні 2025 року парламент також закликав до "негайних дій", зокрема проти атак дронів. Це сталося після кількох випадків порушення повітряного простору інших країн. Влітку міністр оборони Мартін Пфістер оголосив про свій намір створити батальйон дронів до 2028 року.

З урахуванням відгуків, отриманих у ході консультаційного процесу, реалізація цих заходів тепер стане більш конкретною та обов’язковою.

Тому відповідним міністерствам було доручено вжити цих заходів ще на самому початку консультаційного процесу. Це було пов’язано з міжнародною безпековою ситуацією, яку уряд кантону оцінює як таку, що характеризується зростаючою нестабільністю.

Координацію роботи здійснює Державний секретаріат з питань політики безпеки при Федеральному департаменті оборони.

Також було створено керівний комітет, створення якого ініціювали різні сторони та до складу якого входять представники Конфедерації та кантонів.

Звіт про хід реалізації буде подано уряду до кінця 2028 року.

У Швейцарії два опитування показали, що виборці, ймовірно, відхилять винесені на референдум пропозиції щодо більш жорсткого визначення нейтралітету, яке б унеможливило введення країною економічних санкцій або співпрацю з НАТО.

Обидва опитування засвідчили зростання опору щодо цієї пропозиції, яку швейцарський уряд відхилив, але яка буде винесена на референдум 27 вересня.