У ЄС наклали санкції на суддів, які не допустили до виборів російських опозиціонерів

Рада Європейського Союзу 28 вересня ухвалила санкції щодо суддів, які підтримували репресії проти російської опозиції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Рада внесла до списку трьох суддів Верховного суду Російської Федерації та посадовця Генеральної прокуратури РФ, причетних до рішення про заборону участі політичної партії "Яблоко" у виборах до Державної думи у вересні 2026 року через нібито порушення авторських прав, екстремізм та інші правопорушення.

Як стверджують у Раді ЄС, "Яблоко" була єдиною політичною партією, яка відкрито виступила проти війни Росії проти України.

До сьогоднішнього санкційного списку також увійшов суддя, який засудив опозиційного політика з партії "Яблоко" Лева Шлосберга до 11 років і одного місяця позбавлення волі за дискредитацію російської армії та поширення фейкових новин щодо загарбницької війни Росії проти України. А також державного прокурора, який вимагав такого суворого вироку.

Також Рада ЄС внесла до списку суддів, які брали участь у судових процесах над Максимом Кругловим та Ніколаєм Рибаковим, іншими відомими лідерами партії "Яблоко".

Щодо всіх них застосовується заморожування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси.

Нагадаємо, також 28 вересня у Раді ЄС наклали санкції на причетних до депортації українських дітей до Росії.

Раніше Рада ЄС продовжила дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.