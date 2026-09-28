У Польщі стався вибух газу в багатоквартирному будинку: постраждала людина

У селі Глембовіце, що в Нижньосілезькому воєводстві Польщі, стався потужний вибух газу в багатоквартирному будинку; відомо про одну постраждалу людину.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Поліція зазначила, що інцидент стався вранці 26 вересня. На місце події негайно були направлені поліцейські та інші служби екстреної допомоги.

Внаслідок вибуху одна людина зазнала поранень. Через важкість її стану її довелося доправити до лікарні вертольотом служби повітряної швидкої допомоги. Мешканців будинку евакуювали.

Фото: RMF24

Писали, що кількість загиблих у результаті потужного вибуху, що стався у суботу і призвів до обвалення двоповерхової будівлі в центрі Афін, зросла до шести.

У травні у німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей.

Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца.