У Польщі створять сервісний центр для американських військових гелікоптерів

У польському Дембліні створять сервісний центр для двигунів американських ударних вертольотів AH-64E Apache.

Про це пише Polskie Radio, повідомляє "Європейська правда".

Угоду про це підписали авіаційний завод №1 та американська GE Aerospace. Центр обслуговуватиме двигуни T700/CT7, які використовують на 15 типах бойових платформ.

"Ці двигуни для п’ятнадцятьох моделей використовують у пів сотні країн. Лише у Європі це 20 клієнтів. Конструкція перевірена, має 135 мільйонів годин нальоту. І саме її використовуватиме польська армія", – каже заступник міністра державних активів Конрад Голота.

Це – остання з трьох компенсаційних угод, пов’язаних із закупівлею Польщею 96 вертольотів Apache. Сам контракт на гелікоптери оцінюють приблизно у 40 мільярдів злотих, а перші 15 машин мають надійти до Польщі у 2028 році.

У польському уряді наголошують, що йдеться не лише про обслуговування американської техніки, а й про створення в Польщі інфраструктури для військової авіації. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик також заявив, що Варшава планує й надалі масштабно закуповувати американське озброєння.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Польща пропонує виплачувати $15 тисяч на рік за кожного американського солдата, розміщеного на її території, та покривати витрати на інфраструктуру.

Також Польща веде перемовини зі США про створення постійної бази американських військ у країні. А 23 вересня президент Польщі Кароль Навроцький сказав, що питання щодо створення американської бази в Польщі "вирішене" і що об’єкт матиме назву "Форт Трамп".