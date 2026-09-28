Греція розглядає зміну маршруту підводного кабелю до Кіпру, щоб не брати дозвіл у Туреччини

Греція спільно з Францією розглядають варіант "незначного перепланування" маршруту кабелю Great Sea Interconnector до Кіпру так, щоб він не проходив через території, які Туреччина вважає своїм континентальним шельфом.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Kathimerini, передає "Європейська правда".

Проєкт Great Sea Interconnector, підводного кабелю, покликаного з’єднати електромережі Греції та Кіпру з подальшим розширенням до Ізраїлю, вже викликав обурення Туреччини. В Анкарі наполягають, що будь-які роботи у частині Середземного моря, які вона вважає своїм континентальним шельфом, мають бути погоджені з турецькою стороною.

За інформацією поінформованих джерел, країна чітко дала зрозуміти, що не вважає достатньою просту нотифікацію і хоче мати право надавати дозвіл на реалізацію проєкту.

За словами джерел, Греція та Франція, чиї компанії є акціонерами проєкту, дійшли висновку, що може знадобитися перепланування маршруту кабелю, щоб він не проходив через території так званого національного морського парку Фетхіє-Каш, про створення якого Туреччина оголосила 15 серпня.

Мета полягає в тому, щоб не дати Анкарі підстав претендувати на право запроваджувати повну заборону на діяльність у цьому районі.

Цей крок не означатиме непрямого визнання турецької юрисдикції, зазначають джерела, а скоріше зменшення ризику.

Раніше у Міністерстві оборони Туреччини заявили, що такі заходи, як прокладання кабелів чи трубопроводів та проведення наукових досліджень на ділянках, які Туреччина вважає своїм континентальним шельфом, повинні заздалегідь узгоджуватися з Анкарою.

У вересні Греція висловила демарш Туреччині через створення нею національних морських парків в Середземному та Егейському морях, які, за твердженням Афін, поширюються на райони поза межами турецької юрисдикції та в межах грецького континентального шельфу.

Греція та Туреччина не досягли згоди щодо меж своїх континентальних шельфів та виключних економічних зон на значній частині Егейського моря та Східного Середземномор’я, незважаючи на декларацію про нормалізацію відносин від грудня 2023 року.