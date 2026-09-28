У Швеції виникли труднощі з формуванням уряду

Лідерка шведських соціал-демократів Магдалена Андерссон, чий лівоцентристський блок здобув незначну перевагу на парламентських виборах, заявила, що наразі немає можливості сформувати новий уряд.

Про це вона сказала у понеділок, 28 вересня, цитує SVT, пише "Європейська правда".

Ця заява пролунала після того, як "Ліві" ввечері 27 вересня оголосили, що підтримають Андреаса Норлена від "Поміркованих" на посаді спікера Риксдагу; його кандидатуру також підтримали "Християнські демократи", "Ліберали" та "Шведські демократи". Соціал-демократи поки що не висунули свого кандидата.

"Я, звісно, серйозно ставлюся до заяви Лівої партії. З огляду на це та на переговори, які я провела, можу загалом констатувати, що наразі немає можливості сформувати новий уряд", – сказала вона.

За її словами, зараз "доцільно, щоб та коаліція, яка досягла згоди щодо обрання спікера, продовжила роботу і спробувала дійти згоди також у питанні формування уряду".

"Я виходжу з того, що завдання щодо проведення попередніх переговорів слід доручити одній із цих партій", – додала вона.

Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів у Швеції 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

Лідерці шведських соціал-демократів Магдалені Андерссон було запропоновано очолити переговори про формування нового уряду.

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