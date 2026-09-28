На річці Рейн у Німеччині рівень води впав до нового історичного мінімуму

У німецькому Кельні рівень води в Рейні опустився до нового історичного мінімуму.

Про це свідчать дані Управління водних шляхів та судноплавства Німеччини Elwis, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

У понеділок, 28 вересня, на гідрологічній станції зафіксували лише 40 сантиметрів.

Новий показник виявився нижчим за попередній антирекорд: 45 сантиметрів, який встановили в серпні цього року. За прогнозами Elwis, рівень води може знизитися ще більше.

Для порівняння, до цьогорічних рекордів найнижчий показник у Кельні фіксували у 2018 році – тоді рівень води становив 69 сантиметрів.

Ще на початку вересня рівень Рейну в Кельні перевищував один метр, а 15 вересня становив 76 сантиметрів. Відтоді вода продовжує відступати.

Низький рівень води вже створює проблеми для судноплавства на Рейні. Вантажні судна змушені зменшувати обсяги перевезень, оскільки не можуть рухатися річкою з повним завантаженням.

Варто зауважити, що будь-яке переривання комерційного судноплавства на Рейні несе значні економічні ризики для Німеччини. Багато підприємств використовують річку як транспортний шлях до великих портів Північного моря.

Нагадаємо, влітку Румунії через обміління Дунаю довелося зупинити свою АЕС пори різні попереджувальні заходи.

А в Угорщині змінювали дно Дунаю, щоб уникнути повної зупинки АЕС.

Читайте також на цю тему: Дунай на межі: як спека та обміління ключової ріки створили проблеми для Європи.