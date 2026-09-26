ЗМІ: адміністрація Трампа не планує блокувати експорт дизельного палива

Білий дім начебто запевнив, що адміністрація президента США Дональда Трампа не планує забороняти експорт дизельного палива зі Сполучених Штатів.

Про це сенатор-республіканець Тед Круз повідомив керівникам американської нафтопереробної галузі під час телефонної розмови в п’ятницю, 25 вересня, пише Bloomberg із посиланням на дані співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Круз зазначив, що отримав запевнення від Білого дому, але не безпосередньо від президента, що адміністрація не планує забороняти експорт дизельного палива зі Сполучених Штатів.

Водночас як зазначається, він не надав більш конкретних деталей щодо того, хто саме відкинув ідею заборони на експорт.

23 вересня стало відомо, що Трамп задумався над обмеженням експорту дизпального палива на тлі рекордних цін у країні, виробники застерігають, що це спричинить хаос на паливних ринках.

Представники ЄС попередили, що план США щодо можливої заборони на експорт дизельного палива на 90 днів може мати значний вплив на європейські ринки та негативно вплине на обидві сторони.