В ЕС считают маловероятным введение Трампом запрета на экспорт дизельного топлива

Чиновники Европейского Союза выразили осторожный оптимизм в отношении того, что президент США Дональд Трамп откажется от своей угрозы ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива с целью борьбы с ростом цен.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Министр энергетики Ирландии Дарра О’Брайен заявил, что на прошлой неделе в Вашингтоне он получил заверения от представителей администрации Трампа о том, что введение запрета маловероятно.

"Очевидно, что любой 90-дневный запрет на дизельное топливо окажет ощутимое влияние на нас в ЕС. Судя по той информации, которую мне удалось собрать в Вашингтоне на прошлой неделе, не похоже, что есть намерения это делать", – сказал он.

А комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен поддержал эту точку зрения и отметил, что "рад" публичным комментариям министра энергетики США Криса Райта, который указал, что запрет на дизельное топливо не сработает.

23 сентября стало известно, что Трамп задумался надограничением экспорта дизельного топлива на фоне рекордных цен в стране; производители предупреждают, что это вызовет хаос на топливных рынках.

Представители ЕС предупредили, что план США о возможном запрете на экспорт дизельного топлива на 90 дней может оказать значительное влияние на европейские рынки и негативно отразится на обеих сторонах.

Позже СМИ писали, что Белый дом якобы заверил, что администрация Трампа не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из Соединённых Штатов.