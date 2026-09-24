У ЄС намагаються відмовити США від планів запровадити заборону на експорт дизелю

Представники ЄС попередили, що план США щодо можливої заборони на експорт дизельного палива на 90 днів може мати значний вплив на європейські ринки та негативно вплине на обидві сторони.

Про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, якого цитує Politico, пише "Європейська правда".

В Єврокомісії висловили занепокоєння через план США заборонити експорт дизелю, зокрема до ЄС, на 90 днів, про що стало відомо Politico напередодні.

"Європейський Союз із занепокоєнням сприймає повідомлення про те, що США планують заборонити експорт дизельного палива, зокрема до Європейського Союзу. Будь-які перебої можуть негативно позначитися на обох сторонах", – заявив речник Європейської комісії.

Гілл зазначив, що Брюссель веде переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо скасування цих планів.

ЄС очікує, що "близькі партнери консультуватимуться один з одним перед вжиттям заходів, що впливають на спільні ринки", додав речник.

Імпорт дизельного палива з США до ЄС за останні місяці зріс, щоб компенсувати втрати імпорту через конфлікт на Близькому Сході. Наразі блок імпортує понад половину свого дизельного палива зі Сполучених Штатів.

За даними ClearView Energy, США наразі є найбільшим у світі експортером дизелю і цього року встановлюють нові рекорди. Вилучення цих обсягів зі світових ринків матиме далекосяжні наслідки для європейської та світової економіки.

Запланована заборона, про яку повідомили ЗМІ триватиме 90 днів на тлі зростаючої стурбованості всередині країни щодо підвищення цін на паливо. Однак цей крок викликав гучний спротив з боку нафтового сектору США, який попередив, що заборона суттєво скоротить світові поставки. Міністр енергетики адміністрації Кріс Райт також виступає проти цього заходу.

Нагадаємо, 13 вересня президент США Дональд Трамп вже закликав українського президента Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.

На початку зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку 22 вересня президент США Дональд Трамп заявляв, що обговорить з ним удари по російських НПЗ.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що США не просили Україну про одностороннє припинення ударів по російських енергооб’єктах.